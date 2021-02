“A cerca tem como limite a variante circular de Rabo de Peixe, a zona norte. Isto é, a variante não está incluída na cerca. É a parte de Rabo de Peixe a norte da variante circular de Rabo de Peixe, dentro dos limites da freguesia”, avançou o secretário regional da Saúde e Desporto, acrescentando que será publicado um mapa com a delimitação da cerca sanitária.

Clélio Meneses falava, em Angra do Heroísmo, numa conferência de imprensa de apresentação da atualização das medidas restritivas para combater a covid-19 nos Açores.

A vila de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, é atualmente a localidade no arquipélago com mais casos positivos ativos de infeção pelo novo coronavírus (160) e está sujeita a cerca sanitária desde 13 de janeiro.

Os Açores têm atualmente 335 casos positivos ativos de infeção pelo novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, dos quais 282 em São Miguel, 36 na Terceira, 13 no Faial, três no Pico e um nas Flores.

Desde o início do surto, foram detetados na região 3.702 casos positivos de infeção pelo SARS-CoV-2, tendo ocorrido 26 óbitos e 3.240 recuperações.