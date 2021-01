“O Governo determinou o levantamento da cerca de Ponta Garça, com a manutenção da proibição de circulação, com a manutenção do encerramento dos estabelecimentos de ensino, com a manutenção do encerramento dos estabelecimentos de bebidas e restauração”, disse hoje o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Desde o dia 15 de janeiro que vigoravam cercas sanitárias na freguesia de Ponta Garça e na vila de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, as duas localidades nos Açores com maior incidência de casos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19.

A cerca de Ponta Garça será levantada a partir das 00:00 horas desta sexta-feira, mas a de Rabo de Peixe será mantida por “mais uma semana”.

“Isto decorre da análise que foi feita da evolução dos números. Existe 5% de positividade de testes em Rabo de Peixe e cerca de 2% em Ponta Garça”, justificou Clélio Meneses.

O executivo açoriano decidiu realizar testes em massa nas duas localidades, tendo detetado 11 casos em Ponta Garça e 71 em Rabo de Peixe (onde o rastreio ainda não terminou).

Os Açores têm atualmente 643 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 621 em São Miguel, 16 na Terceira, quatro nas Flores, um no Faial e um no Pico.

Desde o início do surto, foram detetados 3.291 casos nos Açores, tendo-se registado 23 óbitos e 2.526 recuperações.