Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo disse que "na madrugada de hoje não foram detetados ajuntamentos significativos", e justificou o "reforço do comando do Porto, na noite de hoje, com o “aproximar do fim de semana".

"A necessidade de reforço do dispositivo será avaliada diariamente", referiu.

Aquela fonte adiantou que, "no início do mês de agosto, o efetivo do Comando Territorial de Viana do Castelo foi reforçado com militares a cavalo, pertencentes à Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE), e com equipas ciclo”, que asseguram, com bicicletas, o patrulhamento das zonas balneares.

As duas unidades estão sediadas em Vila Praia de Âncora, no concelho de Caminha.

Na quinta-feira, a GNR identificou "entre 20 a 30 jovens, a grande maioria com idades a partir dos 15/16 anos", em "dois grupos que se encontravam em Moledo e no Miradouro de Santo Antão, no concelho de Caminha", por participação em ajuntamentos com mais de 20 pessoas que não usavam máscara.

A "grande maioria" dos jovens identificados são do distrito de Viana do Castelo, mas, segundo aquela força policial, foram também identificados jovens de Braga, do Porto e de outras zonas do país que se encontram na região a passar férias.