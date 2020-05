A pandemia levou à desestabilização da economia e do comércio mundial, aumentando o medo de uma recessão sem precedentes desde a "Grande Depressão" da década de 1930.

Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), o comércio mundial deve registar "declínios de dois dígitos" em volume em quase todas as regiões do mundo por causa da pandemia.

Os ministros do Comércio e Investimentos do G20 – que inclui as 19 nações mais industrializados mais a União Europeia - concordaram que as restrições aos cuidados médicos vitais e outros bens de primeira necessidade devem, se necessário, ser "proporcionais, transparentes e temporárias" e não devem criar "barreiras desnecessárias" no comércio ou uma rutura nas cadeias de abastecimento ".

No final de uma reunião ‘online’ organizada pela Arábia Saudita, que exerce a presidência rotativa do grupo, os ministros também prometeram "abster-se de introduzir restrições à exportação de produtos agrícolas" e evitar "armazenamento desnecessário de alimentos".