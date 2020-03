Avaliação do grau de preparação da resposta a epidemias, testes laboratoriais, transporte de amostras, uso de infraestruturas de vigilância, controlo de infeções em instalações de saúde e campanhas de informação são algumas das medidas para as quais os referidos fundos podem ser redirecionados.

O redirecionamento dos fundos tem de ser aprovado pelo Fundo Global e atualmente 11 países já estão a usar essa possibilidade: Bielorrússia, Eritreia, Geórgia, Índia, Quirguistão, Madagáscar, Maláui, Malásia, Moldova, Mianmar e Ruanda.

O Fundo Global lembrou, neste contexto, que a experiência da epidemia de Ébola de 2015, na África Ocidental, revelou que se os efeitos da pandemia não forem mitigados haverá mais mortes causadas por doenças já existentes, como a malária, do que provocadas pela nova doença.

O Fundo Global é uma parceria entre governos, sociedade civil e setor privado concebida para lutar contra a sida, tuberculose e malária, mobilizando anualmente 4 mil milhões de dólares para apoiar programas em mais de 100 países.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos.

O continente africano regista pelo menos 40 mortes devido ao novo coronavírus, ultrapassando os 1.250 casos em 43 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia da covid-19.

