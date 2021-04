As fronteiras terrestres com Espanha vão reabrir no sábado, anunciou hoje o primeiro-ministro no final da reunião do Conselho de Ministros sobre a última fase de desconfinamento.

"No próximo dia 01 de maio passamos à próxima fase de desconfinamento e isso vai traduzir-se na reabertura das fronteiras com Espanha", precisou António Costa. As fronteiras entre Portugal e Espanha estão fechadas desde janeiro devido à pandemia de covid-19, sendo apenas permitida a passagem, em 18 pontos autorizados, ao transporte internacional de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e de caráter sazonal devidamente documentados, veículos de emergência, socorro e serviço de urgência. O Governo decidiu hoje decretar situação de calamidade a partir de sábado devido à pandemia de covid-19, depois de Portugal continental ter passado por 15 períodos de estado de emergência, 12 dos quais consecutivos desde 09 de novembro. Em Portugal, morreram 16.974 pessoas dos 836.033 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.