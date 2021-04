A França ultrapassou os 10 milhões de pessoas vacinadas no país com a primeira dose da vacina, com a situação dos 16 departamentos que confinaram mais cedo "a melhorar".

O anúncio sobre a vacinação foi feito pelo primeiro-ministro, Jean Castex, mostrando satisfação com os resultados do país. "Estamos com uma semana de avanço face ao objetivo fixado", disse Jean Castex. Já o porta-vos do Governo, Gabriel Attal, disse que a situação pandémica em França "está a melhorar", especialmente nos departamentos que confinaram primeiro, no entanto o país vai aumentar a capacidade nos cuidados intensivos para 8 mil camas. Há atualmente 5.705 pessoas internadas com formas graves de covid-19 e há, no total, 30.555 hospitalizadas devido à doença. Desde quarta-feira morreram 345 pessoas devido ao vírus, aumentando assim o número total para 97.967 óbitos desde o início da pandemia. A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.890.054 mortos no mundo, resultantes de mais de 133 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.