Após os 208 mil casos registados na quarta-feira, os contágios diminuíram ligeiramente em 24 horas, mas a tendência mostra uma dinâmica semelhante nos últimos dias, com uma média de 121 mil casos diários na última semana.

Encontravam-se hoje 18.321 doentes com covid-19 internados nos hospitais, mais do que os 17.865 de quarta-feira, e do que os 16.000 da semana passada, 3.506 dos quais em unidades de cuidados intensivos, uma subida em relação aos 3.469 de quarta-feira e aos 3.200 da semana anterior.

Alem disso, 180 pessoas morreram nas últimas 24 horas devido ao vírus.

Em Paris e Lyon, assim como nos Pirenéus orientais, as câmaras municipais decidiram voltar a impor o uso obrigatório de máscaras na rua a partir de sexta-feira, numa altura em que cerca de 5,3 milhões de adultos ainda não foram vacinados em França.