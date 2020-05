Várias praias da costa do Mediterrâneo e do Mar do Norte poderão reabrir este fim de semana para autorizar os cidadãos a passear ou a praticar desporto. Já a reabertura de lagos será examinada "caso a caso".

Com quase 27.000 mortes, França é um dos países mais atingidos no mundo pelo novo coronavírus. Depois de registar uma queda no número de mortes e de pacientes graves, as autoridades decidiram suspender, parcialmente, o confinamento.

Portugal contabiliza 1.175 mortos associados à covid-19 em 28.132 casos confirmados de infeção, segundo o boletim da DGS sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 12 mortos (+1,%) e mais 219 casos de infeção (+0,8%).

Das pessoas infetadas, 692 estão hospitalizadas, das quais 103 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados é de 3.182.