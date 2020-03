Segundo o Ministério da Defesa, poderá ser disponibilizado “um total de 2.300 camas em várias unidades militares da sua rede de saúde, no Continente e nas Regiões Autónomas". Destas, 2.000 podem reforçar a capacidade do SNS em "internamento de infetados não-graves e com evolução favorável" e as restantes 300 camas para apoiar os profissionais de saúde.

Em caso de necessidade, as Forças Armadas poderão disponibilizar algumas camas nos polos de Lisboa e Porto do Hospital das Forças Armadas para "internamento em enfermaria e cuidados intensivos.

Por outro lado, o Laboratório Militar intensificou a produção de gel desinfetante desde fevereiro, “respondendo assim às crescentes solicitações do SNS e das próprias instituições militares”.

Quanto ao Laboratório de Defesa Biológica e Química do Exército, vai começar “esta semana” a realizar testes de despiste do novo coronavírus, com a mesma metodologia utilizada pelo Laboratório de Referência Nacional Dr. Ricardo Jorge, adiantou.

Segundo o Ministério da Defesa, as Forças Armadas têm “apoiado hospitais distritais, de norte a sul do país, com a instalação e manutenção de tendas de campanha no exterior dessas unidades de saúde, ampliando assim a sua capacidade de triagem e de isolamento de casos suspeitos de infeção".