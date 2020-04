“Nas Forças Armadas, como um todo, são 58” militares infetados pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) que provoca a doença covid-19, “dos quais dois nas nossas forças nacionais destacadas no Afeganistão”, disse o ministro, em declarações aos jornalistas, em Évora.

João Gomes Cravinho destacou, contudo, que ”todos” têm “um prognóstico muito favorável” e apresentam “uma evolução muito positiva e, portanto, sem razão de preocupação”.

Questionado ainda pelos jornalistas, o ministro da Defesa Nacional adiantou que, “à data de hoje”, encontram-se indisponíveis “cerca de 119 militares” das Forças Armadas Portuguesas, por se encontrarem “em isolamento”, devido à pandemia da covid-19.

“Mas é um número que tem vindo a decrescer. Já estivemos próximos dos 300, agora [são] 119”, frisou.

O governante, acompanhado do secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, que é o coordenador da execução do estado de emergência no Alentejo, assim como por vários responsáveis civis e militares, deslocou-se hoje a Évora para visitar o Hospital do Espírito Santo (HESE) e o Centro Militar de Saúde.

As duas instituições, a poucos passos de distância, estão a colaborar no combate à covid-19, já que o Centro Militar de Saúde disponibilizou 15 camas ao Hospital de Évora, que para aí já transferiu doentes não infetados com o novo coronavírus, para libertar espaço na unidade hospitalar.