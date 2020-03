Num documento divulgado após a conferência de imprensa conjunta entre a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, e o presidente do Banco Mundial, David Malpass, que decorreu na quarta-feira, o FMI anunciou que os 50 mil milhões de dólares serão orientados para os países mais pobres e economias emergentes.

"Para Os países de salários mais baixos, temos financiamentos de emergência de rápida distribuição até 10 mil milhões de dólares [8,9 mil milhões de euros] (50% da quota de membros elegíveis) que podem ser acedidos sem um programa pleno do FMI", pode ler-se no documento assinado por Georgieva.

Este valor "está disponível a juros zero para os membros mais pobres através do Dispositivo de Crédito Rápido", de acordo com a diretora-geral do FMI.

"Outros membros podem aceder ao financiamento de emergência através do Instrumento de Financiamento Rápido. Este dispositivo poderá providenciar cerca de 40 mil milhões de dólares [35,7 mil milhões de euros] para mercados emergentes que podem potencialmente abordar-nos para apoio financeiro", detalhou ainda Kristalina Georgieva.

Referindo que no total, o Fundo tem uma capacidade de financiamento de cerca de 1,0 bilião de dólares (893 mil milhões de dólares), e ainda o Fundo de Contenção e Alívio de Catástrofes (FCAC), "que providencia aos países elegíveis adiantamentos para alívio do serviço de dívida ao FMI".

"O FCAC provou ser eficaz durante o surto de Ébola em 2014, mas agora está subfinanciado com apenas pouco mais de 200 milhões de dólares [cerca 178,5 milhões de euros], contra possíveis necessidades de mais de 1.000 milhões [cerca de 893 milhões de euros]" alertou a responsável.