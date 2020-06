No regresso das crianças do pré-escolar aos jardins de infância, a estrutura sindical alertou para casos em que as orientações dos ministérios da Educação e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social não estão a ser cumpridas.

Um destes casos verificou-se num agrupamento de escolas, que a Fenprof não identifica, que duplicou o período de permanência das crianças na escola, com acompanhamento feito por educadoras de infância diferentes, entre o período da manhã e o período da tarde.

“Esta medida, aliada à não garantia de todos os equipamentos de proteção individual para todos os profissionais, contraria a orientação sanitária de que a criança não deve permanecer no estabelecimento por tempo superior ao estritamente necessário e merece a nossa veemente condenação do ponto de vista pedagógico”, alerta em comunicado.

A Fenprof denunciou ainda que uma autarquia, que também não identifica, decidiu encerrar jardins de infância para concentrar crianças em menos espaços, contrariando a orientação que estabelece, por outro lado, que os estabelecimentos se possam expandir para espaços inutilizados para maximizar o distanciamento entre as crianças.