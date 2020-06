Ainda assim, Alexandre Tadeia advertiu que “desde o início do século XX o salvamento aquático mundial percebeu que a prevenção é a melhor forma de evitar o afogamento, sabendo-se que 85% das mortes por afogamento têm prevenção”.

Aliás, na terça-feira o responsável já tinha alertado que o número de mortes por afogamento em Portugal “ainda está a subir”, registando-se desde o início do ano 52 mortes, mais 21 do que no mesmo período do ano passado.

A época balnear começa no próximo sábado numa parte do território, mas a federação continua “no mesmo ponto de situação que estava há duas semanas”, sem saber se há nadadores-salvadores suficientes para assegurar a vigilância em todo o país.

Desde abril, a FEPONS tem vindo a alertar que poderão faltar cerca de 1.500 a 2.000 nadadores-salvadores para a próxima época balnear, porque os cursos foram interrompidos com a declaração do estado de emergência e “apenas 50% dos nadadores-salvadores voltam a trabalhar na época seguinte”.