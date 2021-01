Imagens divulgadas esta semana mostram turistas de calças e camisa, a fazer flexões no calor tropical, vigiados pela polícia.

Desde o ano passado, é obrigatório o uso de máscara em locais públicos da ilha para limitar a propagação do coronavírus. Desde o início do ano, porém, muitos estrangeiros foram interpelados por não usarem o equipamento de proteção, disse o funcionário de segurança Gusti Agung Ketut Suryanegara.

"Primeiro, dizem que não conhecem a regulamentação", explicou à AFP. "Depois, que se esqueceram, ou que as suas máscaras estavam molhadas ou danificadas", acrescentou.

Mais de 70 pessoas foram multadas em 100.000 rúpias (cerca de 7 dólares). Outras 30, sem recursos, foram obrigadas a fazer flexões.

Quem estava sem máscara tem de fazer 50 flexões, e quem usa o acessório de forma inadequada, 15.

Esta ilha turística foi bastante afetada pela pandemia e, desde abril, os turistas estrangeiros estão oficialmente proibidos de entrar no território. Há, no entanto, muitos estrangeiros residentes, ou que chegam de outras partes deste país do Sudeste Asiático