A utilização de máscara vai continuar a ser obrigatória em Espanha depois de terminar o estado de emergência, como medida de proteção contra a covid-19, estando previstas penalizações até 100 euros contra os incumpridores.

O projeto regula a obrigação da utilização de máscaras para pessoas com 6 anos ou mais "em vias públicas, em espaços ao ar livre e em qualquer espaço fechado utilizado pelo público ou aberto ao público, desde que não seja possível garantir a manutenção" de uma distância de segurança física entre um metro e meio e dois metros.

A medida também é obrigatória no transporte aéreo, marítimo, rodoviário ou ferroviário e para o transporte complementar público e privado de passageiros em veículos com até nove lugares, incluindo o condutor, se os ocupantes dos veículos de passageiros não fizerem parte do mesmo agregado familiar (viverem debaixo do mesmo teto).

Por outro lado, arquipélago espanhol das Baleares (Mediterrâneo) vai realizar um projeto piloto com cerca de 5.000 turistas alemães que vão chegar à região a partir de segunda-feira sem necessidade de cumprir a quarentena de 14 dias em vigor.

O Governo espanhol autorizou a criação de corredores seguros para canalizar o turismo internacional, uma medida para testar e dar confiança à retoma de um dos setores mais importantes para Espanha e que foi um dos mais afetado pela pandemia de covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 406 mil mortos e infetou mais de 7,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (110.932) e mais casos de infeção confirmados (mais de 1,9 milhões).

Seguem-se o Reino Unido (40.597 mortos, mais de 287 mil casos), o Brasil (37.134 mortes, mais de 707 mil casos), a Itália (33.964 mortos, mais de 235 mil casos), a França (29.209 mortos, cerca de 191 mil casos) e a Espanha (27.136 mortos, mais de 241 mil casos).