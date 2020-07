Espanha registou cinco mortes nas últimas 24 horas com a COVID-19 e 134 novos casos de pessoas infetadas, segundo o relatório diário com a atualização da situação epidemiológica no país.

O Ministério da Saúde espanhol atualizou para 28.368 o número total de óbitos com a pandemia, mais cinco do que na quarta-feira, havendo 24 óbitos notificados na última semana, dos quais nove na comunidade autónoma de Madrid, a mais atingida pela pandemia. Por outro lado, o total de pessoas infetadas desde o início da doença é de 250.103, dos quais 134 diagnosticados nas últimas 24 horas. A comunidade autónoma da Catalunha é a região com mais novos casos (28), seguida de Aragão (26) e de Madrid (25). O relatório diário com a atualização da situação epidemiológica no país informa que já passaram pelos hospitais 125.217 pessoas com a covid-19, tendo dado entrada na última semana 136. A pandemia de COVID-19 já provocou mais de 516 mil mortos e infetou mais de 10,71 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Continuar a ler Os Estados Unidos são o país com mais mortos (128.062) e mais casos de infeção confirmados (mais de 2,68 milhões). Seguem-se Brasil (60.632 mortes, mais de 1,44 milhões de casos), Reino Unido (43.906 mortos, mais de 313 mil casos), Itália (34.788 mortos e mais de 240.500 casos), França (29.861 mortos, mais de 202 mil casos) e Espanha (28.368 mortos, mais de 250.000 casos). Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram