O total de mortes desde o início da pandemia mantém-se nos 27.136, um número que não se altera desde 06 de maio último.

O relatório diário com a atualização da situação epidemiológico no país avisa, há já vários dias, que “está a ser efetuada uma validação dos casos dos falecidos que permitirá a correção da série histórica que será atualizada semanalmente”.

Os 143 novos casos com a doença das últimas 24 horas foram diagnosticados com o teste PCR, o mais eficaz na deteção do novo coronavírus, elevando para 245.248 o total de infetados desde o início da pandemia.

Os dados que são revelados diariamente pelos serviços sanitários espanhóis também indicam que já passaram pelos hospitais 124.779 pessoas com covid-19, tendo dado entrada na última semana 89.

Os serviços de saúde recebem diariamente os números notificados pelas 17 comunidades autónomas do país, que também fazem acertos em relação aos comunicados nos dias anteriores, o que tem levado a discrepâncias nos totais apresentados.

“A validação individual dos casos está em curso, pelo que pode haver discrepâncias em relação à notificação agregada dos dias anteriores”, avisam os serviços sanitários espanhóis.