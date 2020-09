“Nós achamos que nada substitui o ensino presencial, mas se as medidas não forem exigentes, rigorosas, se não forem aquelas que se recomenda para a comunidade, o que vamos ter é rapidamente escolas a fecharem”, sublinhou Mário Nogueira.

O secretário-geral da Fenprof falou hoje aos jornalistas à entrada da Escola EB 2,3 Marquesa de Alorna, em Lisboa, onde apresentou os resultados de um inquérito a 321 agrupamentos escolares, que revelam que a maioria das escolas vai reabrir com falta de funcionários e docentes e não conseguiu implementar algumas das orientações do Ministério da Educação para minimizar o risco de contágio do novo coronavírus.

“As direções das escolas, os professores e quem preparou este ano letivo fez o que era possível e até o quase impossível”, sublinhou, explicando que, no entanto, as escolas não tiveram condições para muitas das medidas necessárias.

O dirigente sindical referia-se, em particular, ao distanciamento físico de, no mínimo, um metro entre alunos, medida que, segundo o levantamento feito pela Fenprof, não foi possível assegurar pela maioria das escolas (52,5%).

Além deste, o representante dos professores apontou outros problemas que ainda se verificam no primeiro dia do arranque do ano letivo, desde a falta de docentes e assistentes operacionais, à falta de verbas para a aquisição de equipamentos de proteção individual e produtos de limpeza e desinfeção.