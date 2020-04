Em entrevista à agência Lusa a propósito da atual pandemia de COVID-19, o antropólogo e historiador José Manuel Sobral identificou as doenças infecciosas transportadas para o continente americano pelos conquistadores espanhóis como um dos casos “mais espetaculares” de transformação numa sociedade devido a doenças desconhecidas.

“Foram transportadores de doenças como a gripe ou a varíola, que mataram milhões de pessoas”, afirmou o investigador do Centro de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa.

“Foram mais as vítimas das infeções de que os espanhóis eram portadores do que propriamente as causadas pela força das armas e pela brutalidade da escravatura, que também fez muitas vítimas”, sustentou José Manuel Sobral, considerando que este foi um dos “efeitos principais” da conquista espanhola na América central, no México e no Sul.

Relativamente às alterações que a atual pandemia de COVID-19 pode provocar numa sociedade a viver em confinamento e estado de emergência, José Manuel Sobral considerou ser ainda cedo para antever consequências.

“Neste momento não sabemos o que é a pandemia. Estamos perante uma pandemia de grande gravidade, mas não a mais grave que nos atingiu até hoje. Estou a falar dos últimos 100 anos”, precisou.