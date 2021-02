O número de internados em unidades de cuidados intensivos também baixou, embora em menor percentagem, registando uma redução de 74% para 72%.

O boletim diário revela que às 23:59 de quarta-feira estavam internadas 745 pessoas em enfermaria, menos 56 do que na terça-feira, e 129 em unidades de cuidados intensivos, menos seis.

Segundo a ARSC, na quarta-feira foram emitidas 82 altas médicas em enfermaria e registaram-se 14 óbitos em meio hospitalar, menos quatro do que na terça-feira.

No setor social, privado, militar e estruturas de Apoio de Retaguarda encontram-se internados 43 doentes com covid-19, menos cinco do que na terça-feira, e 80 doentes não covid.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.430.693 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 15.649 pessoas dos 790.885 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.