Desde o início da pandemia, Portugal registou 6.677 mortes associadas à COVID-19 e 396.666 casos de infeção. Em relação a domingo, contabilizam-se mais 58 óbitos, 2.093 infetados e 1.936 recuperados. Ao todo há já 321.682 casos de recuperação relacionados com a doença em território nacional.

O Norte, com 907 novos casos, é a área do país com mais novas notificações, com 43,4% do total de diagnósticos nas últimas 24 horas em Portugal.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de ontem, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes acumuladas relacionadas com o vírus SARS-CoV-2 com 3.102 óbitos (+19 do que ontem), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (2.319 +20), Centro (959 +14) e Alentejo (196 +2). Pelo menos 68 (+3) mortes foram registadas no Algarve. Há 21 (=) mortes contabilizadas nos Açores. Na Madeira registam-se 12 óbitos (=) associados à doença.

Em todo o território nacional, há 2.967 doentes internados, mais 97 que ontem, e 503 em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos um do que no domingo.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, existem 68.307 casos ativos da infeção em Portugal – mais 99 que ontem - e 93.136 pessoas em vigilância pelas autoridades – mais 1.067.

Imagem do boletim da DGS

A região Norte é a área do país com maior número de infeções acumuladas, com 203.492 (+907), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (127.846 +669), da região Centro (44.615 +296), do Alentejo (10.346 +101) e do Algarve (7.169 +57). Nos Açores existem 1.722 (+29) casos confirmados e na Madeira existem 1.476 (+34).

Faixas etárias mais atingidas

O maior número de óbitos concentra-se entre as pessoas com mais de 80 anos, com 4.521 mortes registadas desde o início da pandemia, seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (1.359), entre 60 e 69 anos (545), entre 50 e 59 anos (174), 40 e 49 anos (58) e entre 30 e 39 anos (12).

Há ainda cinco mortes registadas entre os 20 e os 29 anos, duas entre os 10 e os 19 anos e uma entre os 0 e os 9 anos.

Os dados indicam que, do total das vítimas mortais, 3.476 são do sexo masculino e 3.201 do feminino.

A faixa etária entre os 40 e os 49 anos é a que tem maior incidência de casos, contabilizando-se um total de 65.923 casos, seguida da faixa etária entre os 20 e os 29 anos, com 60.836, e da faixa etária dos 30 e os 39 anos, com 59.229.

Desde o início da pandemia, houve 178.314 homens infetados e 218.213 mulheres, sendo que se desconhece o género de 139.

Quadro resumo dos dados epidemiológicos de hoje

A COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Último balanço mundial

A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 fez até hoje pelo menos 1.765.049 mortos em tudo o mundo - desde que o gabinete da OMS na China anunciou a existência da doença em dezembro de 2019 - de acordo com um balanço elaborado pela France-Presse.

Segundo dados oficiais recolhidos pela agência francesa, mais de 80.686.630 contágios foram diagnosticados desde o início da pandemia, sendo que 50.834.100 pessoas foram, até hoje, consideradas curadas.

O número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de contaminações a nível global porque alguns países só realizam testes médicos a pacientes cuja situação é considerada grave e um grande número de países mais desfavorecidos não dispõem de capacidade de despistagem.

No domingo, foram registados 7.273 óbitos e 444.004 contágios de acordo com dados oficiais, em todo o mundo. Os países com o maior número de mortes, nos últimos balanços, são os Estados Unidos, com 1.329 mortes recentes; a Rússia que registou mais 487 vítimas mortais e o México que lamenta mais 400 óbitos.

Os Estados Unidos são o país mais afetado, quer no número de vítimas mortais quer no número de infeções.

Os últimos dados fornecidos pela universidade norte-americana Johns Hopkins indicam a morte de 333.140 pessoas desde o princípio da pandemia e um total de 19.136.589 casos de contágio. Pelo menos 6.298.082 pacientes foram declarados curados.

A seguir aos Estados Unidos, os países mais atingidos pela covid-19 são o Brasil com um total de 191.139 mortes e 7.484.285 casos; a Índia com 147.901 óbitos até ao momento (10.207.871 casos); o México com 122.426 mortos (1.383.434 casos) e a Itália com 71.925 mortos (2.047.696 contágios).

Entre os países mais duramente afetados encontra-se a Bélgica que lamenta um elevado número de óbitos tendo em conta a população: 166 mortos por cada 100 mil habitantes, seguido da Eslovénia (122); a Bósnia (120); Itália (119) e a Macedónia do Norte (117).

A Europa totalizava até às 11:00 um total de 549.944 mortos e 25.465.569 casos; a América Latina e as Caraíbas com 497.864 óbitos (15.191.123 contágios); os Estados Unidos e o Canadá com 349.097 mortos (19.684.350 infeções); a Ásia com 216.371 (13.739.257 casos); o Médio Oriente com, 89.000 vítimas mortais (3.909.632 casos); África com 62.799 mortes (2.665.751 contágios) e a Oceânia com 944 mortos (30.951 casos).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelos correspondentes da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações disponibilizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A AFP ressalva que devido a correções feitas pelas diversas autoridades nacionais ou à publicação tardia dos dados, os números sobre o aumento de casos e óbitos nas últimas 24 horas podem não corresponder exatamente aos que foram publicados anteriormente.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.

Vídeo - O ar dentro de um avião: como são eliminados vírus e bactérias?

Reforce o sistema imune: 10 alimentos que fortalecem o organismo contra o frio