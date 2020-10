Portugal contabilizou até esta segunda-feira 2.198 mortes associadas à COVID-19 e 101.860 casos de infeção, de acordo o documento hoje divulgado.

Em relação a ontem, registaram-se mais 17 óbitos, 1.949 infetados e 966 recuperados. Ao todo há 59 966 casos de recuperação assinalados em território nacional.

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de ontem, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortes relacionadas com o vírus SARS-CoV-2, com 971 óbitos (+12 do que ontem), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (884 +3), Centro (279 +2) e Alentejo (27 =). Pelo menos 22 (=) mortes foram registadas no Algarve. Há 15 (=) mortes contabilizadas nos Açores. Na Madeira não há óbitos registados.

Em todo o território nacional, há 1.174 doentes internados, mais 88 que ontem, e 165 em unidades de cuidados intensivos, mais 10 do que no domingo.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, existem 39.696 casos ativos da infeção em Portugal - mais 966 que ontem - e 55.425 pessoas em vigilância pelas autoridades – mais 574 indivíduos.

Imagem do boletim da DGS

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a área do país que regista o maior número de infeções, com 48.161 (+749), seguida da região Norte (40.436 +987), da região Centro (8.347 +133), do Algarve (2.231 +32) e do Alentejo (2.026 +35). Nos Açores, existem 325 casos confirmados (+7) e na Madeira 334 (+6).

A COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

Mais de 40 milhões de casos em todo o mundo, 2,5 milhões numa semana

Mais de 40 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus foram oficialmente registados em todo o mundo desde o início da pandemia, dos quais 2,5 milhões nos últimos sete dias, o número mais alto declarado numa só semana.

No total, já foram registados pelo menos 40.000.234 casos, incluindo 1.113.896 mortes, segundo uma contagem feita pela agência de notícias francesa AFP até às 07:15 (06:15 em Lisboa).

Mais de metade dos casos foram contabilizados nos Estados Unidos, Índia e Brasil, os três países mais afetados pelo novo coronavírus e que contam, respetivamente, 8.154.935 casos (219.674 mortes), 7.550.273 infeções (114.610 mortes) e 5.235.344 casos (153.905 mortes).

A subida do número de infeções pode ser parcialmente explicada pelo aumento acentuado no número de testes realizados em vários países.

Apesar desse aumento, muitos casos menos graves ou assintomáticos permanecem não detetados.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.

Vídeo - Como fazer gel desinfetante?

12 alimentos com muito ácido ascórbico. O seu sistema imunitário agradece