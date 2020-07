Para os autores do artigo “O grande desafio do SNS: cuidados de saúde integrados de proximidade para uma população envelhecida”, publicado no relatório do ISCTE “Estado da nação e as políticas públicas”, Portugal precisa de se adaptar “ao contexto sociodemográfico e epidemiológico”.

Um contexto “de envelhecimento da população, com uma carga de doença considerável, em grande medida evitável e desigualmente distribuída (por nível educacional, de rendimento e de ocupação)”, afirmam Ana Sofia Ferreira, economista da saúde e gestora hospitalar, Manuela Silva, psiquiatra, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e Julian Perelman, da Escola Nacional de Saúde Pública.

No seu entender, Portugal tem de consagrar “maior investimento público ao desenho de estratégias mais eficazes para melhorar a saúde e o apoio aos seus cidadãos”.

Por um lado, é necessário atuar sobre “os determinantes sociais e ambientais de saúde passíveis de serem modificados para promover a saúde, prevenir a doença e reduzir as desigualdades em saúde”.

Por outro lado, é fundamental a reorganização do sistema de saúde como “uma rede de serviços que prestem cuidados de saúde integrados de longo prazo, assente na comunidade, com especial ênfase na gestão de doenças crónicas, em especial as relacionadas com o envelhecimento e a saúde mental, disponibilizando cuidados domiciliários e de proximidade e assegurando melhor acessibilidade, adequação com qualidade e mais equidade”.