O que é a COVID-19?

COVID-19 é a doença clínica causada pelo SARS-CoV-2, vírus descrito pela primeira vez em dezembro de 2019 na China.

Quais são os sintomas?

Em aproximadamente 80% dos casos, o vírus causa infeções respiratórias ligeiras (como constipações).

Menos frequentemente poderá causar pneumonias virais graves com disfunção multiorgânica.

Os seguintes sintomas podem aparecer 2-14 dias após a exposição: Febre; tosse seca; falta de ar; dores musculares; dores de cabeça; e diarreia.

Medidas de prevenção para o idosos?

- Deve lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto com pessoas doentes.

- Evite tocar na cara com as mãos.

- Na medida do possível, evite tocar em superfícies de alto toque em locais públicos - botões do elevador, maçanetas, corrimãos, apertos de mão com pessoas, etc.

- Se é dextro use mais a mão esquerda e faça o contrário se for esquerdino.

- Use um lenço de papel ou a sua manga para cobrir a sua mão ou o seu dedo, se precisar tocar em algo.

- Evite partilhar objetos pessoais ou comida.

- Tape o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com um lenço de papel ou com o antebraço, nunca com as mãos, e deite sempre o lenço de papel no lixo.

Mantenha-se em casa