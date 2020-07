Segundo João Varandas Fernandes, da direção clínica do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, testaram positivo sete doentes, que foram transferidos para o serviço de infeciologia do Hospital Curry Cabral, assim como quatro enfermeiros e um assistente operacional.

A presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, Rosa Valente de Matos, sublinhou que foram ativados todos os procedimentos e que não há motivo para alarme.

“O Hospital de São José tem tomado e continuará a tomar todas as medidas de segurança para que os doentes possam vir com segurança ao hospital, ao nosso serviço de urgência e às nossas consultas externas”, disse Rosa Valente de Matos, num discurso em que tentou “acalmar a tranquilizar as pessoas”.

Na quarta-feira de manhã, um doente internado no serviço de cirurgia começou a apresentar sinais clínicos de possível infeção de sars-cov2, acabando por testar positivo, contou João Varanda Fernandes, explicando que todos os 36 doentes do serviço da enfermaria foram testados assim como todos os profissionais de saúde.

Entre os 15 homens e 21 mulheres internados e testados, registaram-se seis novos casos positivos, que foram transferidos para o serviço de infeciologia e para a área de internamento do serviço de medicina do Hospital Curry Cabral, também em Lisboa.

Além disso, foram cancelados todos os internamentos e “procedeu-se à limpeza e desinfeção das enfermarias” onde os doentes infetados tinham estado, acrescentou o responsável clínico.