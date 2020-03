“Os nossos doentes estão a utilizar todo o nosso arsenal terapêutico disponível. Temos os mecanismos todos no nosso país para que os nossos doentes, de acordo com a sua situação clínica, utilizem a terapêutica”, esclareceu Graça Freitas, adiantando que alguns dos “doentes que estão recuperados e que até fizeram convalescença em casa precisaram de terapêutica mínima, ou quase nenhuma”.

Sobre os medicamentos para a malária e o ébola, a diretora-geral da Saúde disse estarem também a ser utilizados.

“Aparentemente resultam, mas são medicamentos [para a malária e o ébola] que estão a ser utilizados fora da indicação principal, e nós ainda temos uma casuística muito pequena em Portugal para tirar conclusões”, explicou Graça Freitas na conferência de imprensa diária de atualização de informação relativa à doença.

Graça Feitas contou que se está a “aprender muito” e a basear-se também na casuística dos outros países”.

“Portanto, tudo aparenta que dá resultado [os medicamentos para a Malária e o ébola]. Estamos a usar. Quando tivermos mais utilização em Portugal contribuiremos para a ciência a nível mundial com os nossos resultados. Os nossos clínicos estão a fazer essa avaliação”, referiu.

Os doentes internados em Portugal com covid-19 podem ser tratados com os medicamentos da malária e do ébola ainda em investigação para uso no novo coronavírus, segundo a nova norma da Direção-Geral da Saúde.