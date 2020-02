A Dinamarca registou o primeiro caso de contágio do novo coronavírus, um homem que regressou do norte de Itália, anunciaram as autoridades de saúde do país.

"O homem que regressou de uma estância de ski com a mulher e o filho a 24 de fevereiro tinha tosse e febre. Apresentou resultado positivo para o novo coronavírus", informou a Agência de Saúde Pública da Dinamarca.

"Os exames da mulher e do filho deram resultado negativo", completou a agência. A família está em quarentena na sua residência.

A Estônia registou também o primeiro caso de contágio do novo coronavírus, um homem que regressou na quarta-feira do Irão, o seu país de origem, anunciou o ministro de Assuntos Sociais, Tanel Kiik.

O homem foi hospitalizado, informou o ministro.

De acordo com a imprensa, o iraniano chegou à Estónia num autocarro procedente de Riga, a capital da Letónia.

Mais de 140 pessoas, incluindo o vice-ministro da Saúde, foram infectadas com o novo coronavírus no Irão e 19 morreram.

Veja em baixo o mapa interativo com os casos de coronavírus confirmados até agora



Se não conseguir ver o mapa desenvolvido pela Universidade Johns Hopkins, siga para este link.