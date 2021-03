“Estamos a receber bastantes encomendas, principalmente de caixas pretas com rosas brancas e champanhe”, contou à agência Lusa Cátia Ferreira, da uma loja virtual de flores de luxo, fundada em 2017, com ’boutique’ na Rua Sá da Bandeira, no Porto, referindo-se ao dia que se assinala na sexta-feira.

Em 2020, o Dia do Pai foi “muito fraco com faturações na ordem dos 200 euros”, mas este ano, mesmo com a pandemia, aquela loja já faturou cerca de “dois mil euros”, revela Cátia Ferreira, da The Florist Portugal, considerando que o aumento de vendas se explica, precisamente, por causa do confinamento, o que faz crescer as vendas através do ‘e-commerce’.

Noutra florista, com lojas junto ao Mercado do Bolhão do Porto e em Famalicão, as encomendas ‘online’ de flores também cresceram para este Dia do Pai 2021, com aumentos na ordem dos 60% em relação a 2020.

“Estão a chegar mais encomendas do que no ano passado [2020], em cerca de 60%, principalmente a pedir arranjos de rosas. No ano passado estivemos mesmo fechados”, conta Paula Cardoso, dona da Paula’s Flowers.

Para além das flores, há também clientes a encomendar ‘brunches’ (junção das palavras inglesas lanche e almoço) especiais para o Dia do Pai, como conta à Lusa Francisco Rio, de um espaço de restauração portuense onde se estão a preparar, para os “papás” da cidade do Porto, iguarias diversas, tais como bolinhos de bacalhau com maionese e alho, mini crostini de cogumelos e queijo parmesão, queijo e morçela, mini cheeseburguer e donuts.

“Neste dia, queremos que fique em casa ao lado da tua família e que, juntos, despertem ao sabor de um ‘brunch’ especial do Dia do Pai e a surpresa para os “super pais” pode ser personalizada com uma “mensagem especial”, acrescenta o responsável do MXM Food & Drinks, referindo que no ano passado não tinham serviço ‘delivery’ e de ‘take away’, mas que devido à pandemia foram levados a adaptar o negócio aos novos modelos de venda.

Na lista de ofertas para celebrar o Dia do Pai destaca-se também o “Cabaz do Dia do Pai” de uma padaria do Porto, um mimo que pode ser entregue em casa a partir das 08:00 de sexta-feira, dia 19, e que se vai poder repetir, no mesmo horário, no fim de semana seguinte, conta Alexandra Sottomayor, da Padaria Formosa.

No interior do cabaz vão estar preparados “pães pada, croissants, bola de carne, compotas, manteigas, fiambre, queijo, pasta de chocolate temática, fruta da época e sumos”.

Uma empresa do Porto dedicada a entrega de pequenos-almoços e merendas ao domicílio preparou uma “caneca de queijos e charcutaria” e ‘boxes’ (caixas) para o Dia do Pai.

A caneca chega a casa recheada com grissinis com sésamo, linho, papoila, batatas à base de quinoa, espetada de queijo e charcutaria, salsichão, chouriço ibérico e lombo do cachaço de porco e ainda framboesas e mirtilos

A ‘box’ traz vários acepipes, tais como bolo de laranja polvilhado com açúcar em pó, espetada de chouriço ibérico, pão de figo com chocolate, salsichão, salame, lombo de porco, mini pimentos e vinho tinto, entre outros.

“A procura está a ser tanta que já não estou a conseguir aceitar mais encomendas”, revela à Lusa Débora Soares, dona da Box4you.

Para celebrar o Dia do Pai com surpresas vínicas do Douro, a Quinta da Boeira identificou o Vinho do Porto Boeira 20 anos King com uma “embalagem elegante” para poder servir de presente e “fazer sorrir os pais” e a Porto Rozès sugere o vinho do Porto “mais exclusivo” Dom Rozès, “porque o pai merece o melhor do mundo”.

O Dia do Pai é uma data comemorativa que homenageia anualmente os pais. A data varia de acordo com os países, mas em Portugal é celebrado no dia 19 de março. Nos Estados Unidos e Inglaterra é celebrado no terceiro domingo de junho e no Brasil é celebrado no segundo domingo de agosto. Nos países ocidentais geralmente coincide com o dia cristão em que se comemora o dia de São José, pai adotivo de Jesus Cristo.

O ano de 2021 é o segundo ano consecutivo que Portugal celebra o Dia do Pai em estado de emergência devido à pandemia da covid-19.

