“As populações mais vulneráveis têm sido uma preocupação constante do Governo e das autoridades de saúde. Foi hoje publicada pela DGS uma orientação técnica para migrantes e refugiados e para os profissionais que exercem funções de atendimento e apoio a esta franja da população, que está numa situação de deslocação e de vulnerabilidade e muitas vezes a viver em locais coletivos”, afirmou o governante.

António Lacerda Sales, que falava na conferência de imprensa diária de atualização de informação relativa à covid-19, em Lisboa, explicou que esta orientação flexibiliza “alguns procedimentos para a obtenção do número do utente de forma a garantir que ninguém fique sem acesso ao SNS ou a outros direitos de assistência na saúde”.

Segundo o secretário de Estado, o documento também incentiva o recurso a mediadores interculturais e de linhas telefónicas de tradução, nomeadamente através da linha de apoio a migrantes (808 257 257) do Alto Comissariado para as Migrações, nos casos em que há barreiras linguísticas.

“No contexto pandémico, as medidas de confinamento, autoisolamento e de distanciamento social são altamente exigentes para estas populações, por isso esta orientação reforça a implementação de planos de contingência que permita o alojamento, alimentação e higiene e saúde dos seus utilizadores em estrito cumprimento das medidas de precaução, nomeadamente através de parcerias com as comunidades e associações de migrantes e de comunidade ciganas”, precisou.