“Deixo aqui um grande apelo: se e quando usarem uma máscara, as pessoas devem ter muita disciplina para não levar as mãos à cara. A tendência natural de mexer na máscara acaba por lhe tirar a eficácia, porque o vírus passa para as mãos e das mãos para as superfícies”, alertou Graça Freitas na conferência de imprensa diária da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A responsável pediu ainda que, no caso das designadas máscaras sociais ou comunitárias, feitas em tecido, sejam usadas as certificadas, prova de que foram fabricadas “de acordo com boas práticas” e que usam material com capacidade de “filtrar partículas”.

“É importante que pessoas usem estas. O objetivo da máscara é não deixar sair partículas do vírus para o exterior”, vincou.

Graça Freitas observou também que, tal como em relação a outros têxteis, devem ser observadas as indicações do fabricante.

Neste caso, notou, é preciso perceber se a máscara é de “uso único” ou “reutilizável” e, neste caso, em que circunstâncias.

“Isso tem de ser seguido rigorosamente”, alertou.

A responsável pediu ainda disciplina para “colocar bem e ajustar bem” a máscara à cara.