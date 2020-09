São 121 boletins diários sobre a situação epidemiológica da COVID-19 em Portugal por 39.200 euros (48.216 com IVA), ou seja, cada boletim vai custar pouco mais de 323 euros.

Segundo o Portal BASE, o contrato de prestação de serviços foi assinado com a empresa Closer Consultoria em regime de ajuste direto.

A Koaki Consulting é a empresa que antecedeu a Closer Consultoria na prestação do mesmo tipo de serviços. O recurso a uma nova entidade resultou da complexidade e aumento do volume de casos, segundo fonte da DGS citada por meios de comunicação.

De acordo com o Portal BASE, o novo contrato entrou em vigor no primeiro dia de setembro e irá manter-se até 31 de dezembro.

Quanto à à necessidade do recurso ao ajuste direto, a DGS justifica-se com a "ausência de recursos próprios" para elaborar os boletins diários, lê-se no referido portal.

A COVID-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

A pandemia de COVID-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o mais recente balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.957 pessoas dos 74.029 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

