“Todos sabem qual foi o parecer da Direção-Geral da Saúde [em relação ao regresso das competições de futebol], quais foram as nossas orientações e as orientações do Governo em geral e são no sentido de evitar aglomerados de pessoas e manter a distância física, manter a distância máxima em relação ao contágio. O não cumprimento tem a ver com os próprios que se expõem a eles e a outros”, disse Graça Freitas.

Um dia depois do regresso da I liga, que esteve suspensa quase três meses devido à covid-19, e depois de na quarta-feira se terem registado ajuntamentos de adeptos junto aos estádios, nomeadamente junto ao Municipal de Vila Nova de Famalicão onde o FC Porto se deslocou para jogar a 25.ª jornada da I Liga, Graça Freitas repetiu apelos sobre “responsabilidade”.

“O apelo que faço é à responsabilização das pessoas para não se exporem ao risco. Quanto às questões da fiscalização do cumprimento do que está na legislação em vigor não competem ao Ministério da Saúde, nem à DGS, isto no futebol e em outros aglomerados que vão para além do que está previsto na lei”, referiu a diretora-geral que falava na conferência de imprensa diária de balanço sobre a pandemia de covid-19 em Portugal.

Na quarta-feira, após quase três meses de paragem devido à covid-19, a I Liga portuguesa de futebol regressou para disputar as dez jornadas em falta até ao final do campeonato.