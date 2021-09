“Na minha comitiva (…) não é uma, nem duas, mas várias dezenas de pessoas que adoeceram com o coronavírus”, afirmou, durante um encontro por videoconferência na Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que realiza uma cimeira em Dushanbe, Tajiquistão.

Putin acrescentou que terá de permanecer em isolamento “por vários dias”.

Vladimir Putin revelou na terça-feira que teve de se isolar e cancelar a sua participação em várias cimeiras depois de estar em contacto com um colaborador infetado com covid-19.

Na terça-feira, Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa, disse que Vladimir Putin, que recebeu a segunda dose da vacina russa Sputnik V em abril, foi testado e o resultado foi negativo.

A Rússia é um dos estados do mundo onde a epidemia tem provocado mais mortos.

De acordo com a agência de estatísticas Rosstat, cerca de 350.000 russos morreram de covid-19 no final de julho de 2021.

Segundo um balanço publicado no site de Gogov, apenas 27,5% dos russos foram totalmente vacinados até o momento.

