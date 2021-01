Em comunicado, o município de Vila de Rei avança que os 58 infetados estão todos assintomáticos.

"Os contactos já identificados das pessoas infetadas encontram-se também em isolamento, de forma a evitar a disseminação da doença. As entidades competentes continuam a rastrear todos os possíveis contactos de forma a estes poderem ser também isolados e devidamente testados", lê-se na nota.

Segundo a autarquia, todos os utentes e funcionários do centro de dia "haviam já recebido a primeira dose da vacina, o que se espera que se possa traduzir em algum grau de proteção adicional".

Também os 11 utentes do centro de dia que testaram negativo ao novo coronavírus estão em isolamento.

"Com este novo surto, existem, ao dia de hoje, 74 casos positivos no concelho de Vila de Rei", diz o município.

O plano de emergência da instituição foi, entretanto, ativado e "serão tomadas todas as devidas medidas para impedir a continuidade da propagação do vírus no centro de dia e na comunidade".

Na sequência deste surto, a Comissão Municipal de Proteção Civil decidiu encerrar o Mercado da Fundada e suspender o "transporte da comunidade no seu percurso Fundada – Vila de Rei".

O presidente da Câmara de Vila de Rei, Ricardo Aires, apela à população para que redobre os cuidados, entre os quais de etiqueta respiratória e de isolamento social.

O município recorda, no comunicado, que "disponibiliza apoio psicológico a todas as pessoas que necessitem deste serviço".

Para marcações e mais informações deverá ser contactado o número 912 514 347, acrescenta.

"Os serviços de Ação Social do município e o CLDS 4G encontram-se a assegurar os serviços de entrega de alimentos e/ou medicamentos a todos os cidadãos que se encontrem em situação de isolamento ou infetados pelo vírus do Sars-Cov-2", salienta ainda a autarquia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.191.865 mortos resultantes de mais de 101 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.886 pessoas dos 698.583 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.