“Um dos indicadores mais comuns que tem sido utilizado na comparação entre os países que é a taxa de incidência nos últimos sete dias, apresenta-se agora, relativamente a Portugal, em 19% por 100.000 habitantes. É um sinal encorajador porque mostra que Portugal está já abaixo de uma taxa de incidência de 20 por 100.000 habitantes”, disse a ministra na conferência de imprensa sobre a atualização de informação referente à pandemia de covid-19.

Marta Temido sublinhou que a taxa de incidência dos últimos 14 dias é “ainda de 43,2% por 100.000 habitantes”, o que mostra que é preciso “continuar a prosseguir os esforços”.

A governante disse também que 56% dos 13.533 casos ativos de covid-19 em Portugal estão na Área Metropolitana de Lisboa, além de ter dado conta que o número de surtos se mantém idêntico ao de sexta-feira.

Segundo Marta Temido, existem 206 surtos ativos, 131 dos quais na Área Metropolitana de Lisboa, 41 na região Norte, 13 no Algarve, 11 no Centro e 10 no Alentejo.