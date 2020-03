“O impacto é em todo o país, não é só numa região. São as feiras de queijo e os restaurantes que pararam e são as pastelarias que faziam bolos com queijo”, relatou Luís Mira, em declarações à agência Lusa.

De acordo com o mesmo dirigente, os produtores estão atualmente a comercializar o leite a cerca de 70 cêntimos o litro, quando há pouco tempo o preço se situava em 1,30 euros o litro.

Segundo Luís Mira, os consumidores não estão a adquirir queijo fresco nas grandes superfícies comerciais, optando por comprar outro tipo de produtos.

“Não são as grandes superfícies que não estão a adquirir queijo. São os consumidores que não estão a comprar queijo fresco, porque possivelmente, como é um produto com menos validade, optam por outro tipo de produto e, nas suas opções de prioridade, de coisas a levar, o queijo fresco como tem um consumo que tem de ser rápido fica para trás”, disse.