"Hoje foi conhecido um estudo que dá nota disso: o confinamento não só salvou vidas como evitou o colapso das unidades de cuidados intensivos dos hospitais", afirmou António Lacerda Sales, durante a conferência de imprensa diária para atualização de informação sobre a pandemia em Portugal.

"No entanto, é preciso continuar este trabalho de capacitação dos serviços para eventuais novas fases da pandemia", acrescentou, referindo que "chegou esta semana mais um avião com 60 ventiladores da China e estão já em Portugal cerca e 160 ventiladores da encomenda de 500 feita pela Administração Central do Sistema de Saúde".

Segundo o estudo da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), o número de doentes graves com COVID-19 internados nas unidades de cuidados intensivos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) seria o triplo na primeira quinzena de abril sem o confinamento imposto pelo Governo em 19 de março.

"Sem o 'lockdown' [confinamento] decretado pelo Governo em meados de março de 2020, as unidades de cuidados intensivos dos hospitais do SNS teriam tido que atender, entre 01 e 15 de abril, uma avalanche de 748 doentes graves com COVID-19, três vezes mais do que os 229 que precisaram desse tipo de cuidados", lê-se na análise hoje divulgada pela ENSP da Universidade Nova de Lisboa.