Já se discute no bloco europeu a compra da uma futura vacina para a prevenção da COVID-19. Nas negociações ao nível europeu, o Ministério da Saúde de Portugal está representado pela autoridade do medicamento, o Infarmed, mas as perspetivas são pouco claras, segundo a ministra Marta Temido.

"Há vários cenários em cima da mesa", disse em entrevista esta manhã à TSF.

Face às incertezas nas negociações europeias, Marta Temido adiantou que não sabe ainda quanto vai custar a vacina ao Estado, nem se será incluída no plano nacional de vacinação. "Ainda está a ser estudado do ponto de vista técnico", referiu.

A responsável pela pasta da Saúde afirmou ainda que a prioridade do Governo em 2021 é reforçar os centros de saúde, dotando-o de mais valências nos cuidados primários.

Outro objetivo é a conclusão da rede de cuidados continuados, que implica a construção de mais de cinco mil unidades, que serão geridas por privados ou pelo setor social, em serviços contratualizados com o Estado.