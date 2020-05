A Comissão de Saúde da China disse ter identificado três novos casos de origem local, até às 23:59 de segunda-feira (16:59 em Lisboa): dois em Jilin, no nordeste do país, e o outro na província de Hubei, de onde a doença é originária.

Jilin, que faz fronteira com a Rússia e a Coreia do Norte, diagnosticou dezenas de casos nas últimas semanas, pelo que as autoridades chinesas passaram a restringir as deslocações para fora da província.

Os restantes três novos casos da covid-19 foram diagnosticados em pessoas oriundas do exterior, na Mongólia Interior, no extremo norte do país.

As autoridades de saúde informaram ainda que, nas últimas 24 horas, três pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas no país asiático se fixou em 85, incluindo dez em estado considerado grave.