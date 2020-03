Foram detetadas no país 48 pessoas infetadas com a covid-19, todas vindas do exterior, até à meia-noite na China (16:00 de segunda-feira em Lisboa), segundo as autoridades de saúde chinesas.

A Comissão Nacional de Saúde da China informou ainda que morreu uma pessoa devido à infeção pelo novo coronavírus, na cidade chinesa de Wuhan, epicentro da epidemia.

Wuhan conta com 528 pacientes em estado grave, a maioria a nível nacional.

O número total de infetados diagnosticados na China, desde o início da pandemia, é de 81.518, entre os quais 3.305 morreram e 76.052 tiveram alta após superarem a doença.

O número de pacientes infetados fixou-se assim nos 2.161.

Quando a doença começou a atingir o resto do mundo, muitos chineses regressaram ao país, que passou assim a registar centenas de casos oriundos do exterior.