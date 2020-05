Essa avaliação deve ser feita de maneira “aberta, transparente e inclusiva”, disse Hua Chunying, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A posição do Governo chinês surge depois de vários países, incluindo Estados Unidos e Austrália, terem exigido uma investigação sobre o aparecimento do vírus no país asiático, no final do ano passado.

Hua Chunying enfatizou que a investigação deve ser validada pela Assembleia Mundial da Saúde da OMS, ou pelo seu conselho executivo – os dois principais órgãos da organização internacional, que tem sede em Genebra, na Suíça.

A investigação proposta por Pequim não seria direcionada especificamente à China, mas seria antes uma avaliação que potencialmente abrangeria todos os países do mundo.

Vários países europeus, incluindo a França, Alemanha e Reino Unido, exortaram o Governo chinês a uma maior transparência na gestão do vírus.