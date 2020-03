"Temos um grupo perto de 40 pessoas para as quais estamos a tentar tudo para pô-los em Portugal. São dez portugueses que já estão cá em Buenos Aires à espera de uma saída. Estão muito tranquilos. Depois, há um grupo de 30 portugueses em Ushuaia que está um bocadinho nervoso e que, neste momento, merece mais atenção. Precisamos ver como conseguimos que saiam daqui", descreveu João Ribeiro de Almeida.

A apreensão do grupo de portugueses em Ushuaia aumentou nas últimas horas depois de o governo da província da Terra do Fogo ter anunciado uma quarentena geral que suspende, até 31 de março, toda a atividade pública e privada, industrial, comercial, recreativa e turística. Todos os turistas tentam agora abandonar a ilha.

Recomendações da DGS A DGS acompanha a situação da expansão do novo coronavírus e recomenda: Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Evitar o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A partir do primeiro minuto de terça-feira começou o período em que ficam proibidos de chegar à Argentina os voos de toda a Europa, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul, do Japão, da China e do Irão. Os voos que partiram desses países antes da meia-noite de segunda-feira ainda poderão aterrar na Argentina e regressar aos seus países de origem. Serão os últimos a levarem os europeus diretamente.

Na quinta-feira, o Presidente argentino, Alberto Fernández, anunciou a suspensão, a partir de hoje e inicialmente por 30 dias, dos voos de toda a Europa, região que classificou como "zona de risco" do novo coronavírus.

"Quando fomos apanhados nesta situação, estavam cá 415 portugueses, segundo a Direção Geral de Migrações da Argentina. Muitos tiveram, obviamente, que interromper as férias. Desde então, temos conseguido, serena e tranquilamente, que todos regressem à Europa, mas alguns não conseguiram ainda voltar a Portugal", indicou o embaixador.

Segundo Ribeiro de Almeida, com a cooperação das agências de viagem, foi possível antecipar o voo de muitos ou canalizar saídas pelo Uruguai e pelo Brasil. Das principais cidades brasileiras partem voos diretos da TAP.

"Cerca de 90% dos casos foram bem resolvidos com a ajuda das respetivas agências de viagem, mas temos agora este último grupo que eventualmente deixará a Argentina, através do Uruguai ou do Brasil. É isso que a agência de viagens deles está a tentar", apontou o diplomata.

Em Buenos Aires, os portugueses ficarão em quarentena até à partida para o aeroporto. Como a Argentina decretou a Europa como zona de risco, todos os que chegaram dessa região nos últimos 14 dias devem ficar isolados preventivamente nos seus hotéis.