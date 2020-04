A declaração da Associação Nacional de Centros de Diálise (Anadial) surge na sequência de notícias sobre uma clínica de hemodiálise que registou casos de infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que provoca a doença covid-19 e se mantém aberta.

Em comunicado, a associação afirma que, “face a algumas notícias que têm vindo a público”, se sente “na obrigação de comunicar aos insuficientes renais que fazem hemodiálise, às suas famílias e à população que, desde a primeira hora, em estreita ligação com as autoridades de saúde e com as associações de doentes, definiu planos de contingência para lidar com a emergência sanitária decorrente da pandemia e o risco que esta representa para as clínicas, seus doentes e profissionais".

“Apesar de todos os esforços e do rigor colocado na segurança, nos quais se incluem a realização de testes aos doentes e aos profissionais, não é possível aqui, como o não é nos hospitais do SNS, evitar doentes positivos covid-19”, lamenta a Anadial.

Desde logo, explica, porque “as clínicas são de ambulatório e os doentes fazem a maior parte da sua vida fora delas, em casa, nos locais de trabalho e nas suas deslocações, nomeadamente de casa para a clínica e volta, tendo também, por vezes, internamentos nos hospitais do SNS com os quais as clínicas se articulam, quando surgem intercorrências”.

Por outro lado, alguns profissionais de saúde estão nas clínicas em regime de acumulação de funções, trabalhando também em hospitais públicos, circulando nos dois espaços, com todos os riscos associados.