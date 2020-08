De acordo com um comunicado da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, os idosos dos centros de dia do concelho vão permanecer no atual regime de apoio domiciliário prestado pelas instituições para "garantir a segurança deste grupo vulnerável e dos funcionários”.

“Dado não ser possível assegurar todos os critérios indicados pelo guia da Direção-Geral da Saúde para a reabertura dos centros de dia, estes espaços vão continuar encerrados”, lê-se no comunicado.

A reabertura dos centros de dia das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) foi adiada por “não estarem reunidas condições” para cumprir “pelo menos dois dos três critérios definidos no guia” divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Na análise à reabertura dos centros de dia das ERPI considerou-se que não estão reunidas as condições para a reabertura dos mesmos, dado as instituições do concelho não cumprirem pelo menos dois dos três critérios definidos no guia da DGS: transporte, recursos humanos e estrutura física”, justificou a autarquia.