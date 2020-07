O teste olfativo 'online' – SmellTracker – foi concebido no laboratório do neurocientista Noam Sobel, do Instituto Weizmann, em colaboração com o Centro Médico Wolfson, ambos em Israel, com base num algoritmo desenvolvido anteriormente para caracterizar a assinatura digital olfativa de uma pessoa.

O algoritmo do SmellTracker permite mapear a perceção do olfato a partir de cinco grupos de cheiros habitualmente disponíveis em casa, como os de café, chá, sumos, mel, canela, cebola, alho, azeite, vinagre, mostarda, ovo cozido, enlatados, perfume, champô, detergente de roupa, sabonete, protetor solar, ervas aromáticas ou molho de soja.

Alterações repentinas na perceção do olfato podem ser um indicador de infeção pelo coronavírus que provoca a doença respiratória covid-19.

"Uma vez que a disfunção do olfato e a anosmia [perda do olfato] são um dos sintomas mais fiáveis e precoces da covid-19, o SmellTracker pode ser usado para identificar estes sintomas", disse à Lusa o neurocientista Zachary Mainen, do Centro Champalimaud, que coordena a equipa que vai analisar os casos reportados de Portugal.

Segundo Zachary Mainen, o teste olfativo, não sendo um diagnóstico médico, "pode ajudar as pessoas a tomarem decisões mais bem informadas sobre a sua própria saúde e a procurarem assistência médica sem demora".