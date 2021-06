Em comunicado, o Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) explica que nas últimas 24 horas se registaram 107 novos casos em Díli e um em cada município de Ainaro, Bobonaro, Covalima e Viqueque.

No mesmo período, as 134 recuperações, das quais 126 na capital, fizeram descer o número de casos ativos para 2.580, com o total acumulado desde o início da pandemia a aumentar para 7.422.

Os novos casos positivos em Díli correspondem a 7,9% dos 1.353 testes realizados, uma das percentagens mais baixas das últimas semanas, enquanto os detetados fora da capital corresponderam a 1,1% dos 475 testes realizados.

A taxa de incidência a nível nacional é agora de 10,4 por 100 mil habitantes e em Díli caiu para 32,7 por 100 mil habitantes.

No centro de isolamento de Vera Cruz há atualmente 34 pessoas, das quais três em estado grave e 14 em estado moderado.