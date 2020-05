Em declarações à agência Lusa, após o lançamento oficial do programa “Máscaras Gratuitas em Transportes Públicos”, que ocorreu hoje de manhã, na estação de comboios de Carcavelos, Carlos Carreiras (PSD) disse que o município tem nesta altura capacidade de fazer chegar máscaras à população.

Esta é, segundo o autarca, mais uma das muitas medidas que a autarquia do distrito de Lisboa tem vindo a implementar para fazer face aos efeitos da covid-19, que inicialmente tinha um investimento de cinco milhões de euros, mas que atualmente já ultrapassa os 10 milhões de euros.

“A câmara ter uma situação económica e financeira robusta foi o que permitiu fazer face a uma necessidade de emergência (…). Numa primeira fase, constituiu-se um fundo de emergência na ordem dos cinco milhões de euros. Neste momento, estará próximo dos 10 milhões e perspetivamos que, com todos os programas que estamos a implementar em Cascais e que são onerosos, até ao final do ano podemos estar com um investimento na ordem dos 20 milhões de euros”, disse.

Além da distribuição das máscaras gratuitas aos utentes dos transportes públicos em todas as estações e principais interfaces rodoviários do concelho, enquanto o seu uso for obrigatório, a autarquia decidiu também instalar 400 máquinas de venda automática com este material de proteção.