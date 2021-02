Profissional da saúde, totalmente equipado com vestuário de proteção contra a covid-19, durante a realização de testes gratuitos à presença do novo coronavírus na população, numa tenda de campanha instalada num bairro da cidade da Praia, organizada pelas autoridades de saúde e proteção civil, e realizada pela Cruz Vermelha de Cabo Verde, com apoio da polícia e militares, Cabo Verde, 23 de maio de 2020. Tendas instaladas nos bairros da cidade da Praia estão a permitir a realização de testes rápidos em massa à presença do novo coronavírus na comunidade, para alívio da população, confrontada com o foco da pandemia na capital cabo-verdiana. (ACOMPANHA TEXTO). FERNANDO DE PINA/LUSA

