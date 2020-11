Contactado hoje pela agência Lusa, -19 em, diretor do CPSSJ daquele concelho do distrito de Viana do Castelo, adiantou que "os quatro elementos disponibilizados pela Segurança Social já estão a trabalhar na instituição", onde estão ao serviço apenas nove dos 21 funcionários.

"Ainda não temos os recursos humanos suficientes para substituirmos os 12 funcionários infetados, mas estamos a tentar gerir da melhor maneira com a chegada dos elementos da Brigada de Intervenção Rápida da Segurança Social, uma enfermeira e três assistentes operacionais", afirmou.

Belmiro Amorim adiantou que a instituição "também está a tentar contratar mais funcionários".

"No mínimo, precisamos de 11 funcionários para substituir os que estão doentes e podermos constituir equipas de trabalho certas", especificou.

"Tenho verdadeiros heróis à frente da instituição. Eu é que, por vezes, sinto desalento, mas eles são fortes e estão a dar-me muito ânimo e estão no terreno, a trabalhar. São impecáveis. São verdadeiros heróis", reforçou, referindo-se aos trabalhadores da instituição.

O diretor do Centro Paroquial e Social de S. Jorge avançou que os 10 utentes infetados, num universo de 19, "não apresentam sintomas" da doença causada pelo SARS-CoV-2.

"Os utentes estão sem sintomas e estamos a gerir a situação conforme podemos e sabemos. Os idosos positivos estão instalados numa ala, e os negativos isolados noutra ala", acrescentou.

A distribuição de todos os idosos por quartos separados foi possível graças ao facto de a instituição contar com uma ala nova que aguardava por alguns acabamentos para ser inaugurada.

Belmiro Amorim disse ainda que as instalações do lar vão ser hoje desinfetadas na sequência do surto de covid-19 que atinge a instituição desde o final do mês de outubro.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.255.803 mortos em mais de 50,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.959 pessoas dos 183.420 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.